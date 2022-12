Video ⟩ Smiltēns: Galvenais šobrīd ir vairot drošības sajūtu

Galvenais šobrīd ir vairot drošības sajūtu par to, ka mūsu robežas būs drošībā, par to, ka droši varēsim pārdzīvot krīzes ziemu un arī cenu pieaugumu, par to, ka liksim drošus pamatus valsts attīstībai, savā Jaunā gada uzrunā sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS).