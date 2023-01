Priekšrocības un trūkumi sausā šampūna lietošanai

“Laiks un citi resursi, kas tiek ieguldīti, rūpējoties par matu veselību un mirdzumu, lielā mērā atkarīgi no matu tipa, garuma un vēlamā matu sakārtojuma. Kādam matu mazgāšana var aizņemt vien 15 minūtes, bet citam – vairāk nekā stundu, tāpēc steidzīgos rītos tas var sagādāt ne mazums stresa un kreņķu. Ātra alternatīva tradicionālajai matu mazgāšanai ir to atsvaidzināšana ar sauso šampūnu, kas pieejams trīs dažādās formās: pulverveida, putu un aerosola formā. Sausā šampūna sastāvā ir vielas, kas absorbē ne tikai dabīgās eļļas galvas ādā, bet arī netīrumus, sviedrus un ieveidošanas līdzekļus, kas nav uzsūkušies matu struktūrā. Jāņem vērā, ka sausais šampūns neattīra matus, tādēļ to nevajadzētu lietot vairākas dienas pēc kārtas, bet gan izmantot kā īslaicīgu glābiņu situācijās, kad nav iespēju laika vai citu iemeslu dēļ izmazgāt matus,” skaidro Apotheka Beauty kosmētiķe Katrīna Blumberga.