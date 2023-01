Zināms galvenais jautājums Viļņas NATO samitā - aizsardzības tēriņu celšana

Tiek uzskatīts, ka Vācija, Kanāda, Beļģija uz citas valstis ir noskaņotas pret šādu soli. Līdz šim tās savai aizsardzībai atvēlējušas ievērojami mazāk par 2% no IKP.

Gaidāms, ka Vācijas aizsardzības izdevumi 2022.gadā būs bijuši tikai 1,44% no IKP.

Lietuvas 2023.gada valsts budžets atļauj aizsardzības izdevumus palielināt līdz 3% no IKP, izmantojot aizņēmumus, ar nosacījumu, ka vispārējais valdības budžeta deficīts nepārsniedz 4,9% no IKP. 2022.gadā Lietuva aizsardzībai atvēlēja 2,52% no IKP.