Ieraksts "Instagram" vai pieņemšana darbā uz laiku? RAKUS un Zatleres versijas par atlaišanas iemeslu krasi atšķiras

Tikmēr Zatlere sociālajos tīklos pauž pretējo, norādot, ka viņa atlaista tikai "Instagram" ieraksta dēļ, kas izraisīja sašutumu sociālajos tīklos. Tajā sieviete, tīrot seju un runājot par Diagnostiskās radioloģijas centru, tika izteikusies ka viņai vislielākais atklājums bijusi invazīvā radioloģija. Zatlere to tika nodēvējusi par "vienkārši kosmosu". Šādi izteikumi sociālajos tīklos izsauca nopēlumu, apšaubot viņas kompetenci.

""Instagram" tu paskaidro auditorijai tai saprotamā valodā. Es paskaidroju to, kas ir radioloģija, kas ir invazīvā radioloģija, jo ļoti daudzi to nezina, un tas tiešām ir interesanti. Tā kā mums šobrīd trūkst speciālistu, tādu, kuri strādātu valsts sektorā, mums jāuzrunā jaunos cilvēkus viņiem saprotamā valodā. Mums ir jāaiznes līdz viņiem šī ideja par to, kas ir radioloģija un kas ir invazīva radioloģija," savu vēstījumu sociālajos tīklos skaidroja Zatlere.