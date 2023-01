Princis Harijs: Keita un brālis mani mudināja uzvilkt nacista formu

Savā autobiogrāfijā "Spare" Saseksas hercogs sensacionāli noveļ vainu nacistu uniformas skandālā uz savu brāli princi Viljamu un brāļa sievu Keitu Midltoni, raksta Page Six.

"Es piezvanīju Vilijam un Keitai un jautāju, ko viņi par to domā," stāsta Harijs. "Viņi mani pamudināja to uzvilkt."

Lai gan Saseksas hercogs ir nosaucis nacistu incidentu par "vienu no lielākajām kļūdām manā dzīvē", ir dīvaini, ka Harijs neuzņemsies atbildību pats.

Šo izvilkumu no grāmatas "Spare" publicējis tabloīdu portāls "Page Six", un to pārpublicējis "Daily Mail".