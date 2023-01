Video ⟩ Jauno ministru padomnieki: nepārvēlēts NEPLP loceklis, atlaists ierēdnis, skandalozi īslaicīgs avīzes redaktors un sarkastisks sociologs

Freimanis nenoliedz, ka vairākas AS politiķu izpausmes valdības veidošanas laikā viņam nepatika: “Izturos ļoti, ļoti kritiski un neesmu to slēpis, bet šai gadījumā ir runa par vienu nozari, iekšlietu nozari ar visiem tiem atzariem. (..) Šīs nozares vadītājs ir deleģēts no AS, tas ir Māris Kučinskis. Un ja viņš neredz problēmu sadarboties ar mani un es neredzu problēmu sadarboties ar viņu, jo mēs diezgan labi saprotamies, (..) tad mēs varam strādāt kopā. Es nedomāju, ka es, kaut kādā veidā kritizējot AS vai valdību kopumā daudzos jautājumos, esmu nelietojams kā viena ministra padomnieks.”