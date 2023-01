Jauns gads – nebijušas sajūtas! 7 veidi, kā ienest jaunas vēsmas intīmajā dzīvē

Seksa mēbeles var asociēties ar specifiskām fetiša iekārtām, kādas redzētas pieaugušo filmās, taču daudzas no tām gluži vienkārši ir radītas ērtākam, baudāmākam seksam, paverot iespēju izmēģināt jaunas pozas.

Izpēti zviļņu un spilvenu klāstu! Vairāki no tiem ir tik askētiska dizaina, ka nezinātājs par galveno funkciju pat nenojautīs. Iedvesmojošs un izklaidējošs izziņas avots interjera jautājumos ir Netflix pieejamais seriāls "How to Build a Sex Room".