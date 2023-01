Krievija izstāsies no Eiropas konvencijas par korupcijas apkarošanu

Putins vēstulē Valsts domei norādījis, ka izstāšanās no konvencijas esot atbilde uz Eiropas Padomes lēmumu ierobežot Maskavas dalību institūcijā, kas izveidota konvencijas ievērošanas uzraudzībai.

Maskava no savas puses martā paziņoja par izstāšanos no Eiropas Padomes, brīdinot, ka tā izstāsies arī no konvencijām, kurām tā pievienojusies kā Eiropas Padomes dalībvalsts.