Latviete atsauc savu dalību "Miss Universe"

"Īsi pirms Jaunā gada man tika diagnosticēts Covid. Sekoja komplikācijas. Šobrīd vēl atveseļojos. Diemžēl man jāatsauc sava dalība konkursā. Joprojām nespēju noticēt, ka to saku. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka mana un arī citu dalībnieču veselība ir vissvarīgākais. Man ir tik skumji to atzīt, un joprojām nespēju noticēt. Novēlu jums visiem patiesi veselīgu un laimīgu jauno gadu, un paldies visiem par atbalstu, es to ļoti novērtēju."