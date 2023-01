Ieteicamie vitamīni labai veselībai 20, 30, 40, 50 un 60 gados

Burkāni ir viens no pieejamākajiem un vispiemērotākajiem dārzeņiem ikdienas uzturā, it īpaši sirds un asinsvadu, imūnsistēmas, gremošanas problēmu gadījumā. Burkānā ir beta karotīns, šķiedrvielas, vitamīni (A, C, E, B8), kā arī minerālvielas (kālijs, varš, mangāns, dzelzs) un to saturošos antioksidantus.