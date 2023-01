"Tika ņemta vērā valstī noteiktā algu hierarhija." Rīgas mēra Staķa alga šogad varētu gandrīz dubultoties

Rīgas vicemēru algas pieaugs 1,6 reizes no 3386 eiro līdz 5346 eiro mēnesī. Komiteju priekšsēdētāju algas pieaugs no 2698 eiro līdz 3469 eiro, bet viņu vietnieku - no 2010 eiro līdz 2559 eiro mēnesī.

Medicīnas darbinieku atalgojuma pieaugumam paredzēti papildu 454 836 eiro, pedagogu atalgojuma palielināšanai no pagājušā gada 1.septembra un no šī gada 1.janvāra kopumā plānoti papildu 8,9 miljoni eiro, atalgojuma palielināšanai domes darbiniekiem no pagājušā gada novembra paredzēti vairāk nekā 9 miljoni eiro, bet minimālās algas izmaiņu segšanai no 1.janvāra papildus nepieciešami 8,4 miljoni eiro.