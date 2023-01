Janvāra pirmajā nedēļā stacionēti 155 gripas pacienti

Pagājušajā nedēļā saņemta informācija no 42 ģimenes ārstu praksēm, kurās no kopējā tajās vērsušos pacientu skaita 36% bija pacienti ar elpceļu infekcijām, kamēr nedēļu iepriekš tādu bija 39%.

Ģimenes ārstu prakses ziņoja par 562 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem, no kuriem 281 bija Rīgā, 62 - Daugavpilī, 44 - Jēkabpilī, 39 - Jelgavā, pa 37 gadījumiem bija Valmierā un Jūrmalā, 22 - Gulbenes novadā, 19 - Liepājā, 13 - Rēzeknē un astoņi - Ventspilī.

No monitoringā iesaistītām stacionārās ārstniecības iestādēm kopumā ziņots par 155 hospitalizētiem pacientiem ar gripu, no kuriem 87 bija Rīgā, 29 - Daugavpilī, 21 - Valmierā, astoņi - Liepājā, septiņi - Jēkabpilī un trīs - Ventspilī. Tāpat tika ziņots par kopumā 28 stacionētiem pacientiem ar gripas izraisītu pneimoniju, no kuriem 21 cilvēks bija Rīgā, seši - Daugavpilī un viens - Liepājā.