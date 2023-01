Foto ⟩ Smiltēns vizītes laikā Ukrainā tiekas ar Zelenski

"Jūsu spēks ļauj mums pašu mājās paveikt lietas, ko esam atlikuši gadiem, spert platus soļus prom no padomju mantojuma, no kaimiņa impēriskās ietekmes, no pagātnes tumšā smaguma, likvidēt okupācijas simbolus," pauda Saeimas priekšsēdētājs, īpaši uzsverot mūsu cilvēku plašo solidaritāti un iesaisti.