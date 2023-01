Kā apburtais loks! Valsts policija noskaidrojusi, kuru spēkratu lukturus garnadži zog visbiežāk

Policijas informācija liecina, ka absolūti lielākajā daļā auto lukturu zādzību gadījumu garnadži ir izvēlējušies apzagt tieši "Volvo" markas spēkratus. 2022.gadā no visiem Rīgas reģionā reģistrētajiem lukturu zagšanas gadījumiem apmēram 62% gadījumu ir apzagti tieši "Volvo" spēkrati, apmēram 18% gadījumu lukturi nozagti no "Porsche" automašīnām, 8% gadījumu - no "BMW" automašīnām, 7% - no "Volkswagen" automašīnām, bet citu marku spēkrati apzagti krietni retāk.