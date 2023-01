Tiesībsargs nosūtījis vēstuli parlamentam, atgādinot par nepadarīto cilvēktiesību jomā

Pievēršoties viendzimuma partneru ģimeņu tiesībām, Jansons atgādina, ka likumdevējs šobrīd nav izpildījis no Satversmes 110.panta pirmā teikuma izrietošo pienākumu nodrošināt viendzimuma partneru ģimenes ekonomisko un sociālo aizsardzību un atbalstu. Joprojām valstī nepastāv tiesisks ietvars, kurā viendzimuma partneru izveidotās ģimenes varētu baudīt tām no Satversmes 110.panta izrietošās tiesības.

Citā vēstules punktā Jansons norāda uz praksē pastāvošajām problēmām ar personu saukšanu pie atbildības par naida runu. Latvijas normatīvajā regulējumā par to it kā ir noteikta kriminālatbildība, tomēr publiskajā telpā nereti sastopamies ar izteikumiem, kas ir uzskatāmi par naida runu, bet par kuriem nebūtu piemērojama kriminālatbildība, norāda tiesībsargs. Viņaprāt, vairumā gadījumu par šādiem izteikumiem, iespējams, būtu piemērojama administratīvā atbildība, tomēr Latvijā šāds atbildības veids nav paredzēts. Rezultātā liela daļa komentētāju, kas ar naidpilniem izteikumiem vērsušies pret mazaizsargātām grupām, palikuši nesodīti. Naida runa turpina pastāvēt, nodarot kaitējumu demokrātiskām vērtībām un raisot nesodāmības sajūtu, līdz ar to ir nepieciešams noteikt administratīvo atbildību par naida runu attiecībā uz nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, kā arī par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, uzskata tiesībsargs.