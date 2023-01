No partijas "Konservatīvie" izstājas vairāk nekā puse no Ventspils nodaļas biedriem

Viņš norāda, ka 22. janvārī 11 no 21 "Konservatīvo" Ventspils nodaļas biedriem, parakstot kopīgu iesniegumu valdei, izstājās no partijas.

Runājot par izstāšanos no partijas, bijušie Ventspils nodaļas biedri aicina nemeklēt "zemūdens akmeņus", jo šis politiskais spēks esot devis labu rūdījumu un iespēju strādāt kopā ar spēcīgiem politiķiem. Tomēr, kā uzsver Jurševics, tagad partija kļuvusi trausla un bez vilkmes.

Runājot par turpmāko darbu Ventspils domē, kur Jurševics ir vienīgais no "Konservatīvajiem" ievēlētais deputāts, viņš atzīst, ka "Konservatīvie" ir "kā dadzis acī". "Es turpināšu darbu domē kā līdz šim un sadarbošos ar loģiski domājošiem kolēģiem," sola Jurševics.

TVNET jau vēstīja, ka šomēnes par lēmumu izstāties no "Konservatīvajiem" paziņoja arī trīs Rīgas domes deputāti, proti, Rīgas vicemēre Linda Ozola, kā arī deputāti Jānis Ozols un Dāvis Stalts. Sākotnēji šai partijai domē bija četri deputāti, no kuriem tagad palicis tikai viens - Valters Bergs, kurš iepriekš savukārt paziņoja par izstāšanos no "Konservatīvo" frakcijas, vienlaikus turpinot darboties partijā.