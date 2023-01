Video ⟩ Naida runa un draudi. Pēc filmas publicēšanas par Daugavpili saņem ne vien atzinīgus vārdus

Izvairīšanos no iesnieguma policijā viņa skaidro ar to, ka nevēlas pārslogot policijas darbu ar to, ko, viņasprāt, tā [policija] nespēs izdarīt, vai arī ar to, ko tā neņems pretī, jo saņemtie draudi ir rakstīti no anonīmiem kontiem.