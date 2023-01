VIDEO ⟩ Kā pareizi kopt auto ziemas spelgonī?

"SMART Service" pārstāvis Raimonds Sermols skaidro, ka automašīnu ir nepieciešams mazgāt, jo īpaši ziemā. No virsbūves apskrāpēšanas izvairīties nav iespējams, viņš norāda: "Mīnus grādos mazgājot auto, tāpat virsbūve tiks nedaudz skrāpēta, bet mašīnai ir jābūt tīrai."

Ekspers norāda, ka, lai izvairītos no defektu radīšanas, auto pirms mazgāšanas labāk ievest siltumā, lai nedaudz uzsilst. Svarīgi atcerēties, ka sāls nokļūst arī durvju un priekšējā pārsega spraugās, tāpēc tos vēlams atvērt un arī tur izskalot.

Visefektīvāk auto iespējams nomazgāt, sākot tīrīt to no apakšas un tikai tad virzīties uz augšu. Sākot tīrīt auto no augšas, visi iepriekš uzklātie mazgāšanas līdzekļi tiek ātri noskaloti.