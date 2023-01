Latvijas iedzīvotāji joprojām kūtri veic profilaktiskos izmeklējumus un pārbaudes

Pētījuma ietvaros jautājot iedzīvotājiem par pēdējā gada laikā veiktajiem profilaktiskajiem izmeklējumiem, visbiežāk nosauktais izmeklējums ir asinsspiediena mērīšana. To veikušas divas trešdaļas respondentu jeb 68% Latvijas iedzīvotāju. Tā kā Latvijā mirstība no kardiovaskulārajām slimībām aizvien ir viena no augstākajām Eiropā, jāņem vērā, ka regulāra asinsspiediena kontrole ir arī būtiska terapijas daļa tiem, kuri cieš no hipertensijas jeb paaugstināta asinsspiediena. Biežāk asinsspiediena mērījumus pērn veikušas sievietes (72% no aptaujātajām sievietēm), nekā vīrieši (63% no aptaujātajiem vīriešiem). Likumsakarīgi, ka, pieaugot vecumam, asinsspiediena kontrolei tiek pievērsta lielāka uzmanība. Gados jaunu cilvēku vidū, vecuma grupā 18-24 gadi, asinsspiedienu pēdējā gada laikā noteicis vien katrs trešais jeb 36% jauniešu, vecuma grupā 25-34 gadi asinsspiedienu mērījis katrs otrais jeb 56% iedzīvotāju, bet vecuma grupā 55-63 gadi- 79%, savukārt 64-75 gadu vecuma grupā – jau 85%.