"Saskaņas" Rēzeknes un Ludzas organizācijas aicina ignorēt partijas kongresu

"Laiks, kad gatavojāmies kongresam, bija pilns ar aizkulišu ķildām, intrigām un atklātu neslavas celšanu pret tiem, kas pauda gatavību uzņemties partijas pārveides kursu. (...) Tā vietā, lai veidotu dialogu, partijas vadība publiski nāca klajā ar nepatiesām apsūdzībām [Bartaševiča] nostājā attiecībā uz karu Ukrainā, nevairoties no izdomājumiem. Tas bija nepārprotams mēģinājums novērst partijas biedru un mūsu vēlētāju uzmanību no problēmām "Saskaņas" iekšienē un sarežģītās sociālekonomiskās situācijas Latvijā. Šādā veidā pašreizējā partijas vadība, kas ir atbildīga gan par neveiksmīgajām vēlēšanām, gan atkāpšanos no "Saskaņas" programmas, gan nodevību pret mūsu vēlētājiem, izmisīgi cenšas par katru cenu saglabāt savus vadošos amatus. Gatavojoties kongresam, partijas vadība pret tās Latgales pārstāvjiem demonstrēja augstprātīgu attieksmi, klaju necieņu un viņu viedokļu atklātu ignorēšanu," teikts "Saskaņas" Latgales nodaļu paziņojumā.