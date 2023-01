Ņevzorovs: "Igaunijā, Latvijā un Lietuvā nebūs krievu pasaules. Viss ir beidzies"

Ak, protams! Tas jau ir skaidrs. Cita lieta, ka tiem, kas aizstāv krievu tautu, un tiem, kas to nolādē, droši vien vienā vai otrā pakāpē ir taisnība. Bet es tikai gribēju teikt, ka cerības uz kaut kādiem nemieriem, uzplaukšanu, uz to, ka pārmaiņas nāks no dziļumiem, ir ļoti vājas. Tomēr šīs cerības joprojām pastāv. Es saprotu, ka pienāks brīdis, kad Krievijas tauta sajutīs, sapratīs, ka ir nežēlīgi piekrāpta un tai nežēlīgi ir atņemtas tiesības.