Aptauja: 71% Latvijas iedzīvotāju pārzina savas ģimenes slimību vēsturi

Savas ģimenes anamnēzi biežāk pārzina sievietes nekā vīrieši. Tāpat biežāk savas ģimenes slimību vēsturi pārzina tieši gados vecāki cilvēki no 63 līdz 74 gadu vecumam - 81%, bet retāk jauni cilvēki no 18 līdz 24 gadu vecumam - 52%.

Aptaujas dati liecina, ka zināšanām par ģimenes anamnēzi kopumā ir tendence pieaugt ar vecumu. Tā, piemēram, vecumā no 25 līdz 34 gadiem savas ģimenes anamnēzi pārzina 63% aptaujāto, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 68%, vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 78%, bet vecuma grupā no 55 līdz 63 gadiem - 75%.