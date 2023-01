Eksperts: Nav jau tā, ka visi Latvijas krievi ir par Putinu, taču uz visiem skatās ar aizdomām

"Vajadzētu paturēt prātā, ka, cīnoties ar ļaunumu, ir risks, ka mēs paši par to varam pārvērsties. Tā ir klasiska problēma. It kā tu esi labā pusē, taču, cīnoties ar ienaidnieku, tu pats kļūsti tik ārkārtīgi ļauns, ka tu esi pazaudējis to, kādēļ tu vispār cīnījies," uzsver sociālantropologs.