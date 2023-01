Lielākais pieaugums - 12,4 reizes! Paredzēts palielināt vairāku CSDD pakalpojumu cenu

Vislielākais pieaugums - 12,4 reizes - plānots transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijai. SM skaidro, ka šī pakalpojuma cena nav mainījusies kopš noteikumu apstiprināšanas brīža, līdz ar to, ir nepieciešams to mainīt atbilstoši pakalpojuma sniegšanas faktiskajām izmaksām.