Jelgavas novada domes opozīcijas deputāti mēģinājuši gāzt no amata domes priekšsēdētāju Lasmani

Deputāts Andris Ozoliņš (LZP) informēja, ka KNAB ir sodījis Lasmani par paskaidrojumu nesniegšanu tiesai, kā arī ka Lasmanis it kā vērsies kādā no tiesībsargājošajām institūcijām ar iesniegumu pret domes deputāta Aināru.

Lasmanis apstiprināja, ka tiešām vērsies tiesībsargājošajās instancēs, jo "sajutis draudus no Aināra kunga un par to informējis attiecīgās tiesībsargājošās iestādes".

Tāpat gan Ozoliņš, gan Ainārs minēja vairākus lēmumus, kas pieņemti ārpus domes sēdēm, neinformējot par to deputātus.

Deputāts Pēteris Vaļeckis (LZS) pauda viedokli, ka savā darbā Lasmanis parādījis, ka neizprot nedz savas tiesības, nedz pienākumus un domi vada nemākulīgi. Ir saņemta vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas tiek slēpta no deputātiem un atklāj neizdarības no priekšsēdētāja puses, sacīja Vaļeckis.