Kā atgūties pēc nogurdinošās ziemas?

Rūpējoties par savu veselību un imunitāti, liela loma ir cilvēka ikdienas paradumiem un dzīvesveidam. Lai veselība un imunitāte būtu stiprāka, ir svarīgi pašiem preventīvi par to rūpēties: ēst veselīgi, sekot līdzi, lai uzturs ir sabalansēts – ēdienkartē ieteicams iekļaut gan augļus un dārzeņus, gan zivis un jūras veltes, ikdienā dzert pietiekami daudz ūdens, atvēlēt laiku fiziskām aktivitātēm – vismaz garākām pastaigām, ja ikdiena tiek pavadīta, piemēram, strādājot iekštelpās pie datora, ievērot līdzsvaru starp darbu un atpūtu, uzturēt labu miega režīmu. Tomēr ne visiem cilvēkiem izdodas ikdienā ievērot visus šos aspektus.

“Ziemas izskaņā, tuvojoties pavasarim, aizvien biežāk cilvēki sūdzas par izteiktu nogurumu. Šīm sūdzībām var būt dažādi iemesli – nesabalansēts uzturs, nepietiekams miegs, novājināta imunitāte pēc saslimšanām, bet biežāk tas varētu būt saistīts ar dažādu vitamīnu un minerālvielu trūkumu organismā. Vitamīni ir organiski mazmolekulāri ķīmiski savienojumi, kas ir nepieciešami normālai organisma funkciju nodrošināšanai, piemēram, redzes un asinsrades procesiem, kaulu kalcifikācijai un citiem procesiem. Pārliecināties, vai noguruma cēlonis ir vitamīnu trūkums vai kāda nopietnāka veselības problēma, var, tikai veicot asins analīzes. Tāpēc vispirms būtu ieteicams veikt asinsanalīzes, lai noskaidrotu vitamīnu un minerālvielu rezerves organismā, un tad, konsultējoties ar ģimenes ārstu vai farmaceitu, izvērtēt, kādus vitamīnus nepieciešams uzņemt papildus un kādās devās,” iesaka aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

D3 vitamīns imunitātei un veselīgam miegam

Viens no būtiskākajiem vitamīniem cilvēka veselībai ir D vitamīns jeb tā dēvētais saules vitamīns, ko liela daļa pasaules iedzīvotāju joprojām neuzņem pietiekamā daudzumā. Saskaņā ar 2022. gada Mana Aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījuma rezultātiem pēdējā gada laikā D vitamīna trūkums organismā konstatēts teju katram piektajam Latvijas iedzīvotājam.

D vitamīna aktīvā forma ir kalcitriols, kas organismā veidojas no holekalciferola jeb D3 vitamīna. Ultravioletā starojuma ietekmē D vitamīns sintezējas ādā, tomēr valstīs, kur saule lutina vien dažus mēnešus gadā – tai skaitā Latvijā –, to uzkrāt pietiekamā daudzumā nav iespējams, turklāt ziemas izskaņā D3 vitamīna krātuve, iespējams, ir būtiski patukšojies, tāpēc būtu ieteicams veikt asins analīzes, lai pārbaudītu kopējo D vitamīna līmeni asinīs. Tam būtu jābūt vismaz 30ng/ml, bet vislabāk, ja tas ir 50ng/ml.

D vitamīns aptiekās pieejams dažādās formās – eļļas pilienu, spreju vai kapsulu veidā. Ērta forma ikdienas lietošanā ir spreja formā pieejamam D vitamīnam, piemēram, pieaugušajiem noderīgs būtu LYLsunD3 4000SV, bet bērniem LYLsunD3 KID – tiem ir augsta iedarbības efektivitāte, un, lietojot tos 30 dienas, iespējams pat par 132 % paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs.

Saules vitamīns nodrošina labu imunitāti cīņā pret dažādiem vīrusiem, tai skaitā covid-19 un elpceļu vīrusiem, kā arī spēcina kaulus. Vairāku gadu garumā veiktie pētījumi atklāj D vitamīna līmeņa asinīs saistību ar miega traucējumiem – jo zemāks D vitamīna līmenis organismā, jo lielāka varbūtība iedzīvoties hroniskās miega problēmās, savukārt, traucēts miegs ir viens no paaugstināta stresa un sliktas pašsajūtas iemesliem. Piemēram, 2018.gadā Ķīnas Nacionālā Zinātņu Fonda veiktā meta-analīzes pētījuma secinājumos apstiprināts, ka D vitamīna līmenis organismā zem 20ng/ml paaugstina risku iedzīvoties nopietnos miega traucējumos (1.).

Neaizstājamās omega-3 taukskābes mentālai veselībai

Pēc drūmā, pelēkā laika, būtu nepieciešams jau laicīgi sākt uzņemt vērtīgās omega-3 taukskābes. Tās ne tikai labvelīgi iedarbojas uz sirds un asinsvadu sistēmu, bet arī palīdz organismam cīnīties ar infekcijām, aizsargā pret dažāda veida alerģijām, kā arī uzlabo smadzeņu asins apgādi, vecinot labu atmiņu un koncentrēšanās spējas, un aizsargājot smadzenes pastiprinātas slodzes apstākļos. Omega-3 sastāvā esošā eikozapentaēnskābe jeb EPS ir atbildīga par garastāvokļa regulēšanu un mentālo veselību, savukārt dokozaheksaēnskābe jeb DHS – par vispārēju smadzeņu darbību.

Organismam nepieciešamās omega-3 taukskābes iespējams uzņemt ar krila eļļu, kas ir unikāls un dabisks komplekss, tās sastāvā dabiski atrodas omega-3 taukskābes (EPS un DHS), holīns (B4 vitamīns), fosfolipīdi un astaksantīns. Pētījumos ir pierādīts, ka, lietojot krila eļļu, triglicerīdu līmenis asinīs pēc 26 nedēļām samazinās par 33,5 %. Augstas iedarbības omega-3 koncentrāts pieejams, piemēram, LYL Krill Oil Superba BOOSTTM krilla eļļas želejas kapsulās, kas ir mazas, viegli norijamas un to saturam ir neitralizēta smarža un garša.

Zinātniski pierādīts, ka krila eļļa spēj uzlabot arī ādas elastību un gludumu, nodrošināt ādas mitrināšanu līdz pat dziļākajiem ādas slāņiem un aizkavēt ūdens zudumu, kā arī mazināt mikroiekaisuma procesus. Pateicoties fosfolipīdiem, krilla eļļā esošās omega-3 taukskābes spēj garantēt ādas šūnu barjeras veidošanos un ādas atjaunošanos. Ādas atveseļošanās noris šūnu līmenī, palīdzot nogādāt barības vielas līdz ādas šūnām, uzturot nepieciešamo keramīdu līmeni ādas virsējā slānī un atjaunojot tās dabisko aizsargbarjeru. Galarezultātā šī procesa redzamā daļa ir vesela, gluda, maiga un mirdzoša āda (2.).

C vitamīns ne tikai imunitātes stiprināšanai, bet arī ādas veselībai

C vitamīns – viens no svarīgākajiem vitamīniem imunitātes stiprināšanā, kas ir spēcīgs antioksidants ar pretiekaisuma darbību. Tas palīdz organismam tikt galā ar vīrusiem īsākā laika periodā, veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, atbrīvojot ādu no brīvajiem radikāļiem.

C vitamīna pozitīvās īpašības ir ievērojami plašākas. Lietojot to lokāli, tas stimulē kolagēna sintēzi, uzlabo ādas elastību, aizsargā ādu pret saules ultravioletā starojuma izraisīto bojājumu, mazina pigmentāciju un ādas apsārtumu, palīdz nomierināt ādu un veicināt brūču dzīšanu. C vitamīns palīdz cīnīties arī ar rozācijas skartu ādu, kas ir aktuāla problēma miljoniem cilvēku visā pasaulē. Lai gan par C vitamīna sistēmiskas lietošanas ietekmi uz ādu pētnieki sāka interesēties salīdzinoši nesen, jau ir pierādīts, ka, uzņemot C vitamīnu iekšķīgi, āda tiek nodrošināta ar augstāku mitruma līmeni, tā kļūst tvirtāka un elastīgāka, palielinās skābekļa līmenis šūnās. C vitamīns novērš arī melanīna veidošanos, tādējādi pasargājot ādu no jaunu pigmentācijas plankumu parādīšanās uz tās un mazinot saules ultravioletā starojuma radītās izmaiņas. Tāpat C vitamīns stiprina asinsvadu sieniņas un ir efektīvs visiem ādas tipiem, arī cilvēkiem ar jutīgu ādu.

Lai gan C vitamīnam ir virkne pozitīvo īpašību, jāņem vērā, ka C vitamīns var kairināt iekšējo gļotādu, īpaši kuņģī, tomēr mūsdienās ir pieejams arī C vitamīns bezskāpes formā, kas nekairina kuņģi un līdz minimumam samazina alerģiskas reakcijas iespējamību, piemēram, ilgstošas iedarbības C vitamīns LYL premium C, kura formula ir bagātināta ar bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Kvercetīns, rutīns un hesperidīns ir antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus, samazinot šūnu bojājumu. Šo antioksidantu lietošana kopā ar C vitamīnu neļauj tam oksidēties un var spēcināt imunitāti, samazinot saslimšanu risku ar dažādiem vīrusiem, vienlaikus aizsargājot ādu no apkārtējās vides radītajiem bojājumiem un uzlabojot ādas tvirtumu un elastību.

Labās baktērijas sievietes veselībai un vieglumam

Cilvēka vispārējā veselība ir cieši saistīta ar gremošanas sistēmas darbību – vesela zarnu mikrobiota (visu mikroorganismu kopums, kas normālā stāvoklī sastopams cilvēka zarnu traktā) ietekmē pašsajūtu, veselību un ārējo izskatu, jo pastāv tieša saikne starp kuņģa un zarnu sistēmas un smadzeņu, muskuļu un ādas funkcijām un stāvokli.

Sagaidot pavasari, ikviens vēlas justies vieglāk un atbrīvoties no kādiem ziemas laikā uzkrātajiem tauciņiem, turklāt to noteikti gribētos izdarīt bez drastiskām diētām, kas tikai atņem ikdienā nepieciešamo spēku un vitalitāti. Uztura speciālisti, papildus veselīgām ēdienreizēm un fiziskām aktivitātēm, iesaka uzņemt probiotikas, kas uzlabo kuņģa un zarnu trakta mikrofloru un varētu palīdzēt samazināt svaru ķermenim draudzīgākā veidā, piemēram, LYLBIOTIC labo baktēriju kompleksu, kas ir izstrādāts kopā ar ārstiem gastroenterologiem, balstoties uz klīnisko un zinātnisko pētījumu rezultātiem. Šīs labās baktērijas ir simbiotikas – tām ir pievienotas prebiotikas, kas ir probiotiku barības vielas un nodrošina to, ka baktērijas veiksmīgāk varēs augt un vairoties zarnu traktā. Turklāt probiotikas var ne tikai uzlabot dzīves kvalitāti, bet arī samazināt trauksmes un depresijas simptomus (3.).

Gatavojieties pavasarim laicīgi un sagaidiet to ar nezūdošu enerģiju, starojošu ādu un vispārēju labsajūtu!

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213953/

2. A placebo controlled, double blind study to investigate the effect of daily 2g Superba BoostTM krill oil supplementation on skin function, Michael Paul Wakeman, Norway 1st March, 2017. – 8th June, 2017.

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319175/

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI. UZTURA BAGĀTINĀTĀJI NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.