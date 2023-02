Valdība izveidojusi komiteju civilās aizsardzības problēmu risināšanai

Saskaņā ar rīkojumu par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas vadītāju ir iecelts iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), bet par komitejas locekļiem - finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA), klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (JV), ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), veselības ministre Līga Meņģelsone, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS), zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS), satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA) un kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).