Foto ⟩ Jēkabpils novadā plūdos cietušas ap 450 dzīvojamās mājas

Saistošo noteikumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā projektā paredzēts, ka pabalsta apmērs atkarībā no mājokļa tehnisko bojājumu apmēriem var būt no 500 līdz 2000 eiro. Apdrošinātiem mājokļiem pabalsta apmērs tiek noteikts 50% no noteikumos minētajām summām.