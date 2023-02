ISW: Putins varētu būt pārvērtējis armijas spēkus, liekot sagrābt Donbasu līdz martam

"Putins, iespējams, no jauna pārvērtējis Krievijas bruņoto spēku iespējas. ISW nav konstatējis nekādus pierādījumus tam, ka Krievijas karaspēks būtu atjaunojis pietiekamas kaujas jaudas, lai Ukrainas austrumos veiktu triecienu ukraiņu spēkiem un līdz martam sagrābtu vairāk nekā 11 300 kvadrātkilometru lielās Doneckas apgabala neokupētās teritorijas (vairāk nekā 42% no Doneckas apgabala kopējās platības), kā to, kā ticis ziņots, pavēlējis Putins," norāda ASV domnīca.