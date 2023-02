Vien 3% Latvijas iedzīvotāju tuvāko trīs gadu laikā plāno iegādāties elektroauto

Vienlaikus 58% neplāno sēsties pie elektroauto stūres, un no tiem 25% norādīja, ka viennozīmīgi to nedarīs. Vairāk nekā puse jeb 53% norādījuši, ka galvenais iemesls, kāpēc nevēlas iegādāties elektroauto, ir augstā cena, pat neskatoties uz valsts atbalstu. Otra problēma, ko norādījuši 38% respondentu, ir neattīstīta infrastruktūra.

Citās Baltijas valstīs situācija ir līdzīga - Lietuvā tuvākajā nākotnē pirkt elektromobili plāno 5% šoferu, bet Igaunijā - 4%. Kā iespējamu to vērtē 12% igauņu un 19% lietuviešu.

Aptauja veikta 2022.gada novembrī un tajā piedalījās 712 autovadītāji no Latvijas, 708 - no Lietuvas, un 411 no Igaunijas.