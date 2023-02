Video ⟩ Prokurore pārmet Rimšēviča aizstāvībai vēlmi novilcināt tiesvedību Buimistera liecību lietā

“Nepamatoti apsūdzēts! Es vēlreiz to saku un teikšu to arī uz priekšu, jo nav pilnīgs pamats šai sakarā, ja šādā veidā veikt šīs procesuālās darbības, kuras netika iepriekš arī pārbaudītas, kā pienākas, un tā jau būs cita saruna.”

“de facto” zināms, ka process pret viņu tika sākts 2019. gadā par deviņus gadus veciem notikumiem. Lietas fabula īsumā – 2013. gada rudenī Vidžus esot uzzinājis, ka vīrs un sieva, kuriem piederējuši pāris erotiskās masāžas salonu, nonākuši apcietinājumā. Viņš abus apmeklējis – katru savā cietumā – un paprasījis 50 tūkstošus latu par to, lai ar savu sakaru palīdzību viņus no lietas un cietuma atpestītu. Zināms par to kļuva tikai pēc tam, kad suteneru pāris pēc vairākiem gadiem tika aizturēti atkal, un bijuši pārsteigti, jo viņiem ticis solīts, ka varēs darboties bez problēmām. Turklāt 2013. gada nogalē Vidžus dažus mēnešus ar kādas apcietināto radinieces starpniecību esot regulāri iekasējis naudu no viena šāda salona darbiniecēm.