Kas stāv aiz "Stopify"?

Stāstot par “Stopify”, visi trīs draugi ir lakoniski. Māris Upenieks atzīst: “Ja brīdī, kad platformu pieteicām, šķita, ka lielākais darbs jau paveikts, izrādījās gluži pretēji. Tas bija jauns sākums daudzām darba stundām vēlos vakaros un brīvdienās – eksperimentējām un domājām idejas, kā piesaistīt jaunus abonentus no visas pasaules un attiecīgi – arī lielāku atbalstu Ukrainai. Mūsu izaugsme ir organiska, bez jebkāda budžeta reklāmām, tādēļ esam pateicīgi ikvienam medijam un platformai, kas mūs sadzird un bez atlīdzības palīdz plašāk daudzināt “Stopify” vārdu.

Ziedojumu platforma “Stopify”, kas ļauj “abonēt” ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai, darbību uzsāka novembra sākumā. Platforma šobrīd pieejama lielākajās Eiropas valodās. Tajā ikviens no jebkuras vietas pasaulē var “straumēt” nelielu ikmēneša ziedojumu Ukrainas armijai – no nepilniem septiņiem eiro līdz jebkurai paša izvēlētai summai. Lai process būtu uzticams, jau sākotnēji tika piesaistīti vietnes stratēģiskie partneri – “Ziedot.lv” un Ukrainas vēstniecība Latvijā, kas nodrošina gan finanšu izlietojuma caurskatāmību, gan arī to, ka par ziedotajiem līdzekļiem tiek iegādāta tehnika, kas frontē šobrīd visvairāk nepieciešama.