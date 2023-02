Opozīcijas deputāti Rēzeknes domē vēlas gāzt no amata pilsētas mēru Bartaševiču

Rēzeknes domes opozīcijā ir arī Jāzeps Korsaks (VL/TB/LNNK/ZP/JV/LRA/LP), Juris Guntis Vjakse (VL/TB/LNNK/ZP/JV/LRA/LP) un Voldemārs Platacis (JKP). Savukārt valdošo koalīciju veido astoņi deputāti, kuri tika ievēlēti no partijas "Saskaņa" saraksta. Pašlaik vēl nav oficiāli zināms, vai visi no šī saraksta ievēlētie paliks lojāli Bartaševičam pēc viņa izslēgšanas no "Saskaņas" rindām, vai arī kāds varētu atteikties no atbalsta.