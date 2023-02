Elksniņš neesot apspriedis politiskās sadarbības iespējas ar Rēzeknes domes priekšsēdētāju Bartaševiču

Šodien Bartaševičs Latvijas Radio teica, ka vakarā rīkos sanāksmi ar viņa līdzšinējiem partijas biedriem no Rēzeknes, Ludzas un Balvu novadiem, lai kopīgi lemtu par turpmāko politisko rīcību. Viņš apgalvoja, ka esot saņēmis no "Saskaņas" ievēlēto Rēzeknes domes deputātu mutisku atbalstu ar gatavību izstāties no partijas un kopā ar viņu iet jaunu politisko ceļu.

Savukārt Elksniņš pieņēma lēmumu izstāties no partijas "Saskaņa" 26.janvārī un paziņoja, ka sāks veidot jaunu reģionālu politisko spēku. Līdz ar viņu no partijas izstājās arī citi no partijas "Saskaņa" ievēlētie Daugavpils domes deputāti, līdz ar to viņa palikšana amatā netika apdraudēta.