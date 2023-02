Neizgulēšanās kā kaitīgs ieradums katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam

“Satraukumu raisa fakts, ka arī jauniešu vecumā 18-24 gadi vidū neizgulēšanās ir aktuāla problēma, un gada laikā šajā vecuma grupā respondentu skaits, kuri atzīst, ka guļ par maz, ir pieaudzis par 6 %. 2022. gadā jau 27 % jauniešu atzina, ka izjūt miega trūkumu. Tas mudina vairāk domāt par nepieciešamām korekcijām dzīvesveidā un profilaksi, jo ilgtermiņā miega trūkums var izraisīt virkni citu veselības problēmu. Turklāt, ņemot vērā, ka 18 % respondentu Veselības indeksa pētījumā kā savu kaitīgo paradumu ir minējuši arī pārmērīgu aizraušanos ar virtuālo vidi, ar ko jo īpaši aizraujas gados jaunāki cilvēki, arī šis kaitīgais ieradums nenāk par labu miega higiēnai. Ja viedierīcēm patērēto laiku neierobežo un neievēro veselīgus to lietošanas principus, tas var izraisīt miega traucējumus un citas nopietnas veselības problēmas,” norāda Aptieku tīkla Apotheka izpilddirektors Māris Lūks.

Bezmiegs vai miega traucējumi teju katram trešajam iedzīvotājam

Pētījuma dati ļauj noprast, ka daļai Latvijas iedzīvotāju regulāra neizgulēšanās radījusi papildu veselības problēmas – bezmiegu un miega traucējumus. Ļoti iespējams, ka miega traucējumus un bezmiega problēmas sabiedrībā veicinājis augstais stresa līmenis, ar kādu pēdējos gados iedzīvotāji sastopas gan epidemioloģiskās, gan ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas dēļ. Uz jautājumu “Vai pēdējā laikā jums ir bijuši kādi no veselības traucējumiem?” 30 % respondentu jeb teju katrs trešais Latvijas iedzīvotājs norādīja, ka sūdzas par bezmiegu vai un miega traucējumiem, turklāt šis skaits salīdzinājumā ar 2021. gadā veiktā pētījuma rezultātiem pieaudzis par 6 %.

Miega traucējumi un bezmiegs biežāk raksturīgs cilvēkiem ar augstāko izglītību un augstiem ienākumiem un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū. Visticamāk, cilvēki laupa miegam nepieciešamās stundas, lai tiktu galā ar darba pienākumiem, studijām vai citām aktivitātēm, kas saistītas ar karjeru. Ja salīdzina 2020. gadā un 2022. gadā veikto pētījumu datus, redzams, ka no miega traucējumiem arvien biežāk cieš ekonomiski aktīvie cilvēki darbspējīgā vecumā: pērn 35-44 gadu vecuma grupā uz miega traucējumiem norādīja teju katrs trešais respondents (31 %), kas ir par 11 % vairāk nekā 2020. gadā, bet vecumā 25-34 gadi – katrs piektais respondents (19 %), kas ir par 8 % vairāk nekā 2020. gadā.

Tikai krākšana vai miega apnoja?

Pērn veiktajā pētījumā par 4 % vairāk respondentu nekā 2020. gadā norādīja, ka krākšana miegā ir viņiem zināma problēma. To apgalvo katrs ceturtais (25 %) no visiem aptaujātajiem vīriešiem un 12 % no visām aptaujātajām sievietēm.