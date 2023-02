No 13. februāra plānotas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos no Rīgas uz Siguldu un Vangažiem

Tostarp daži reisi darba dienās tiks apvienoti, piemēram, viens reiss darba dienās apvienošanas kārtībā no Siguldas uz Rīgu tiks veikts caur Vangažiem un Garkalni, kā arī vairāki brīvdienu vakara reisi tiks slēgti. Izmaiņas tiek veiktas, lai optimizētu maršrutus.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6255 Rīga-Sigulda reisi no Rīgas autoostas plkst.22.30 turpmāk būs katru vakaru. Līdz šim nebija svētdienās. Savukārt vakara reisa uzsākšanas laiks no Siguldas autoostas būs par 20 minūtēm ātrāk - plkst.20.30 un minētais reiss tiks izpildīts katru dienu.

Maršrutā nr. 6826 Rīga-Garkalne-Vangaži nelielā pieprasījuma dēļ turpmāk nebūs vairāki vakara reisi, tostarp no 13.februāra minētā maršruta autobus no Rīgas nekursēs nedēļas nogalēs plkst.22 un plkst.23.20, darba dienās plkst.22.20, savukārt no Vangažiem nedēļas nogalēs plkst.20.40 un plkst.22.20, kā arī darba dienās plkst.20.30.