Potenciālais VUGD priekšnieks nosauc trīs galvenās prioritātes

Attiecībā uz nodarbināto atlīdzību jau pērn bija iezīmēts palielinājums par 10%, taču tagad budžeta projektā nav paredzēts papildinājums, lai gan ir atsevišķas pozīcijas, kas attiecas uz svētku dienu apmaksāšanu. Ugunsdzēsēju atlīdzība joprojām atpaliek no atalgojuma tautsaimniecībā, līdz ar to atalgojums būs viena no prioritātēm, ko risināt, uzsvēra Baltmanis.