Foto un video ⟩ BMW spēkrats Rīgā dažu minūšu laikā saduras ar četrām automašīnām

Abos negadījumos kopā cieta četras personas - divas no automašīnas BMW, viena no automašīnas Toyota un viena no automašīnas Škoda. Visas cietušās personas ar gūtajām traumām nogādātas medicīnas iestādē. Šobrīd satiksme konkrētajā ceļa posmā var būt apgrūtināta. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.