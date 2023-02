Video ⟩ Krievija Rimšēviča lietā saskata "politisku vajāšanu"; izmeklēšanai nepalīdz

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča krimināllietas izmeklētājiem Krievijas Ģenerālprokuratūra 2019.gadā atteicās sūtīt svarīgas liecības no Kamčatkas. Krievija nosauca apsūdzības Rimšēvičam par “politiski motivētu vajāšanu”. Tā vietā liecināt Rimšēvičam par labu uz Rīgu no Kamčatkas brīvprātīgi atbrauca divi viņa paziņas. Par to šovakar ziņo LTV raidījums “de facto”.