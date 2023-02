Video ⟩ “de facto” publisko Rimšēviča sarunas pirtī: “Cik tagad, “sotaks” iedots?”

Ziemelis: Tas ir esam sarunājuši kā? Rīkoties secīgi: lūk ir problēma, it kā kuru, nu var risināt, jā, teiksim, attiecīgi jārīkojas algoritmiski. Jā?

Rimšēvičs: Un tad, kad teiksim, cik... kaut kādas akcijas un tādas lietas, tad sāk kaut kādas porcijas nākt no tiem otriem divsimt piecdesmit. Jā?

Taču no Martinsona un Ziemeļa sarunas, kurā Rimšēvičs nepiedalās, var noprast, ka par skaitļiem nav pilnīgas vienprātības.

Ziemelis: Drusku ciparos nesakritība ir, jā, teiksim. Viņš saka: Nu, it kā bijām vienojušies tur, vot, par lielāku, piecsimt.” Bet tad mēs it kā runājām, ka vot, pāriesim uz etapiem: izdarīts it kā.