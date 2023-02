Iedvesmojies Valentīna dienai: pasaulē slavenākās sarkanās kleitas

Betija Būpa (1934)



Vivjena Lī filmā "Gone with the Wind"(1939)



Merilina Monro filmā "Gentlemen Prefer Blondes" (1954)



Džina Lolobridžida filmā "The Hunchback of Notre Dame" (1956)



Odrija Hepberna filmā "Funny Face" (1957)



Olīvija Haseja filmā "Romeo and Juliet" (1968)



Merila Strīpa filmā "Sophie's Choice" (1983)



Džesika Rabita multfilmā/filmā "Who Framed Roger Rabbit" (1988)



Džūlija Robertsa filmā "Pretty Woman" (1990)



Vinona Raidere filmā "Dracula" (1992)



Kamerona Diaza filmā “The Mask” (1994).



Sofija Marsū filmā "The World Is Not Enough" (1999)



Nikola Kidmena filmā "Moulin Rouge" (2001)



Emma Stouna filmā "Gangster Squad" (2013)



Keira Naitlija filmā "Anna Karenina" (2013)



Emīlija Klārka filmā "Me Before You" (2016)



Dakota Faninga filmā "Fifty Shades Darker"(2017)



Emma Stouna filmā "Cruella" (2021)



Margota Robija filmā "Babylon" (2023)