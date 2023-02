Īpašākā vieta Valentīndienas pastaigai – Rīgas Zoodārzs

Zoodārzs joprojām ir īpašākā vieta iepazīšanās pastaigai! Tikai vienu vakaru februārī Rīgas Zoo būs atvērts līdz pat 20.00, lai sveču mēneša dūmakaino pievakari izgaismotu ugunskura un svecīšu liesmiņas un piepildītu siltums, kas plūst no sirds. Nāc ar savu vismīļāko cilvēku un piedalies “Satiec mīļāko draugu zoodārzā” jau no plkst. 10.00. Plkst. 18.30 visi klātesošie, sadodoties rokās, izveidos sveču gaismas apmirdzētu Mīlestības ķēdi, sūtot labās domas un mīlestības vēlējumus tiem, kuriem šobrīd tos vajag visvairāk. Katram Mīlestības ķēdes dalībniekam tiks tase karsta dzēriena un īpašs piemiņas suvenīrs no zoodārza.