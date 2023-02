Padomi mīlētājiem vislabākajos gados. Sekss var būt atslēga ilgākam mūžam!

Galvenā ar vecumu saistītā seksuālā problēma vīriešiem ir erektilā disfunkcija. Erekcija nenotiek kā agrāk, dzimumloceklis var nebūt tik ciets vai liels kā iepriekš. Viens no erektilās disfunkcijas risinājumiem var būt medikamenti, kurus izraksta ārsts, bet no tiem var būt blakusefekti. Esiet piesardzīgs ar augu līdzekļiem un uztura bagātinātājiem, kas sola ātru rezultātu. Pirms to izmēģināšanas vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.