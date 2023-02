Elektrisks ģimenes auto? Jā, ar dažiem nosacījumiem

Solīdais attālums, ko iespējams nobraukt ar kompaktu ģimenes elektroauto , plus valsts subsīdijas jūtami mudina lielo pilsētu iedzīvotājus spert izšķirošu soli mobilitātes pārmaiņu virzienā – atteikties no mašīnām ar iekšdedzes dzinēju un pārsēsties zaļajā auto.

"Lielajās pilsētās diezgan daudzas ģimenes darbadienās brauc galvenokārt pa dzīvojamo rajonu, bet nedēļas nogalēs dodas atpūsties ārpus pilsētas. Vai arī cits variants – ģimene dzīvo tuvāk dabai, kaut kur piepilsētā, dažus desmitus kilometru no darba. Šādos gadījumos pietiek ar elektroauto, kas, pēc tehniskajiem datiem, sasniedz aptuveni 400 kilometrus. Neraugoties uz to, ka ziemā, iespējams, reālā sniedzamība būs par trešdaļu mazāka, ar to tāpat pietiks, lai pa dienu izbraukātu visus savus punktus pilsētā un nokļūtu savā lauku īpašumā. Ja ģimenes locekļiem nav nepieciešami vairāki transportlīdzekļi, šādā scenārijā pietiks ar vienu elektromašīnu," saka Kārlis.