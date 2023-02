Video ⟩ Slimnīcu biedrība: Cilvēkiem jāslimo pirmajā pusgadā, jo vēlāk pie ārstēšanas var arī netikt

Piemēram, saskaņā ar "Eurostat" datiem, Latvijā finansējums veselības aprūpei 2019.gadā bija 4,2% no IKP jeb 11,1% no vispārējās valdības izdevumiem, kamēr Lietuvā tie ir 5,1% no IKP, Igaunijā - 5,7%, bet ES vidēji - 7% no IKP jeb 15% no vispārējās valdības izdevumiem.

Kalējs atzina, ka ar šādu piešķirto papildu finansējumu slimnīcas nevarēs nodrošināt pilnīgu pacientu aprūpi pagājušā gada līmenī, turklāt pasliktināsies gan pakalpojumu pieejamība, gan kvalitāte. Pēc viņa paustā, ir slimnīcas, kas, iespējams, nevarēs nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību līdz gada beigām, kā arī ir tādas, kurās, iespējams, būs jāslēdz plānveida pacientu pieņemšana.

"Patlaban ir sāktas sarunas ar Veselības ministriju (VM) par to, kā pārkvalificēt mūsu ienākumus tādā reāla gaismā, jo pašreiz tas ir viens no galvenajiem mehānismiem. Sakarā ar valdības nostāju diezgan daudz mediķu pamet slimnīcas, sevišķi ārsti un māsas, un tas ir viens no ietekmīgākajiem faktoriem, kas pasaka, ka nepietiek resursu, lai izārstētu tādos apjomos, kā bija pērn," sacīja Kalējs, piebilstot, ka nepietiekamā finansējuma dēļ otrajā pusgadā varētu klāties grūtāk ar pacientu ārstēšanu.

Viņš aģentūrai LETA minēja, ka slimnīcas domās par darbietilpīgu un dārgo operāciju atlikšanu, jo "var veikt vienu ļoti apjomīgu un dārgu operāciju vienam pacientam un glābt viņa dzīvību, taču tajā pašā laikā ar neatliekamo medicīnisko palīdzību un vienkāršākām operācijām mēs varam glābt simts dzīvību par to pašu naudu." Kalējs uzsvēra, ka par to jau bija sen jādomā, bet pašreizējos apstākļos par to būs jādomā pastiprināti, īpaši universitātes slimnīcām, kas sniedz dārgus, bet nepieciešamus ekskluzīvus pakalpojumus.

Tāpat Kalējs informēja, ka patlaban ar VM tiek runāts par to, kā panākt, lai "vilks ir paēdis un kaza dzīva". Abas puses esot nonākušas pie secinājuma, ka izdevīgāk apmaksāt pacienta ārstēšanās gadījumu, nevis skrupulozi mērīt kopējo.