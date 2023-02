Faktomāts ⟩ Kā Nīderlandes mirstības rādītājus mēģina izmantot Latvijas kovidnoliedzēji

"Nīderlandes galvenā TV un radio (raidorganizāciju) ēka aplīmēta ar to cilvēku vārdiem, kas miruši no kovidvakcīnām." Ar šādu ierakstu savā "Telegram" kontā dalījies 14.Saeimas vēlēšanās no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPP) Vidzemes saraksta kandidējušais filoloģijas doktors, rakstnieks un apgāda "Antava" īpašnieks un rīkotājdirektors Māris Ruks. Šobrīd viņš ir arī Saeimā ievēlētās bijušās labklājības ministres Ramonas Petravičas (LPP) deputāta palīgs.