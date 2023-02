Aptauja: 55% iedzīvotāju bijuši konflikti ģimenē viedtālruņu lietošanas dēļ

Salīdzinot ar 2019.gadā veiktās aptaujas datiem, 2022.gadā ir nostiprinājusies pārliecība par to, ka viedtālruņa lietošana var gan satuvināt, gan attālināt no tuviniekiem, atkarībā no tā, kā viedtālrunis tiek lietots. Aptaujā arī noskaidrots, ka sievietes vairāk uzskata, ka telefons tuvina ar tuviem cilvēkiem, bet vīrieši vairāk nekā sievietes atzīst, ka viedtālrunis attālina no tuvajiem cilvēkiem. Tieši vecākā paaudze ir tā, kas uzskata, ka telefona lietošana viņus satuvina ar saviem tuviniekiem.