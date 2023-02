Video ⟩ Raidījums: Lietā par fiktīviem RTAB darbiniekiem figurē arī dziedātājs Ainars Mielavs

Kā projektu vadītāja RTAB bijusi pieņemta arī žurnāliste Ksenija Zagorovska. Viņa savulaik vēlēšanās kandidējusi no politisko partiju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" (PCTVL), kas tagad zināma ar nosaukumu "Latvijas Krievu savienība".

Divas reizes saņēmusi Krievijas vēstniecības Rīgā organizētā žurnālistu konkursa "Dzintara spalva" balvas. Viņs vārds joprojām atrodams Jāņa Urbanoviča grāmatu tulkotāja Jura Paidera vadītās Latvijas Žurnālistu savienības valdē. Zagorovska piedalījusies arī drošības dienestu redzes lokā nonākušās organizācijas "Format A3" pasākumos, kas no Krievijas uz Rīgu aicināja politologus, kuri apšaubīja Latvijas neatkarību. Un šobrīd viņa ir palīdze Eiroparlamenta deputātam Andrim Amerikam. Visas nedēļas laikā Zagorovsku nebija iespējams sazvanīt.

Sazinoties ar Ameriku, viņš komentē: "Viņa nav notiesāta, viņai ir izvirzītas pretenzijas. Par to es vispār neesmu lietas kursā, jūs par mani labāk to zināt. Jo man tādas informācijas vēl nav. Bet, ja konkrēti iet runa par Kseniju Zagorovsku, viņa atbild par daļu no manas komunikācijas Latvijā ar krievvalodīgiem cilvēkiem, un es esmu ļoti apmierināts ar viņas darbu."