Ielūkojies skaistajā trauslumā: porcelāna dzīres — ielūdz Kuzņecovi!

Kuratores Martas Šustes redzējums ir šāds: “Kuzņecovu porcelāna impērijas popularitātes fenomens šodien slēpjas plašajā priekšmetu izplatībā, ne tik ļoti to izslavētajā kvalitātē vai mākslinieciskajā augstvērtīgumā. Porcelāns ir sarežģīts un dārgs materiāls. Taču Kuzņecovu porcelāna produkcija bija domāta visiem – tā teikt, no ķeizara galma līdz zemnieku būdiņām. Kopumā tā raksturojama kā raiba, ļoti dažāda, izsmalcināta, krāšņa un tajā pašā laikā vienkārša, līdz ar to – eklektiska. To un vienlaikus arī slāvisko nekautrību, ko sevī likumsakarīgi ietver Kuzņecova porcelāns, nav iespējams parādīt ar pieticību. Tādēļ ļausim šiem porcelāna priekšmetiem atklāt savu daudzveidīgo krāšņumu tieši porcelāna dzīrēs!”

Zuzeum “Kuzņecova projekts” ietver jau notikušo pirmo izstādi ar Zuzānu kolekcijas priekšmetiem Tukuma muzeja Durbes pilī (31.01.2020.–10.04.2022.) un nupat izdoto grāmatu “Kuzņecova porcelāns. Zuzānu kolekcija”, kurā šis stāsts izklāstīts līdzīgi. Katra nākamā reize paver plašākas iespējas tēmas attīstībai. Izstāde “Porcelāna dzīres – ielūdz Kuzņecovi” Zuzeum mākslas centra plašajā izstāžu zālē ļauj vērienīgi atspoguļot realitātē Kuzņecovu porcelāna darinājumu krāšņumu, piedāvājot skatītājam pašam aptvert produkcijas bagāto daudzveidību un vērtēt tās iekļaušanos laikmeta kontekstā no dažādiem skatpunktiem – kā vēsturiskiem, tā arī stilistiskiem. Izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 1000 porcelāna, fajansa un māla priekšmeti no Zuzānu kolekcijas, tos papildinās vizuālie materiāli no Zuzānu kolekcijas, videomateriāli no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, vēsturiskas fotogrāfijas un porcelāna ražošanas materiāli no citām privātkolekcijām, kā arī izstādei jaunradīts videomateriāls.