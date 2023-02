Rīgā atgriežas svētki “Šerloka Holmsa dzimšanas diena”

Otrā vieta – kostīmu vai atsevišķu detaļu un aksesuāru darināšanas no kartona un citiem mākslinieciskajiem materiāliem radošā laboratorija “MANCHUGE” Rūpniecības ielā 18. Darbnīcas OPEN LAB strādās 25.februārī un 3.martā. Telefons uzziņām 28864718.

2012.gada 28.janvārī Rīga kļuva par vēsturē pirmo pilsētu, kurā tika svinēta visu laiku un tautu dižākā detektīva Šerloka Holmsa dzimšanas diena. Pirmajā reizē šis notikums pulcēja aptuveni 1000 jaunu un neparastu ideju cienītājus. Šo gadu laikā svētkus ir apmeklējuši vairāk nekā 20000 skatītāju, trešā daļa no tiem bija galvaspilsētas viesi. Kostīmu gājienā deviņu gadu laikā ir piedalījušies vairāk nekā 9000 cilvēku no dažādām pasaules valstīm (Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Lielbritānija, Čehija, Ukraina, Austrālija, ASV, Vācija). Reportāžas no notikuma vietas tika publicētas visā pasaulē, tostarp tālajā Brazīlijā un Austrālijā. Kopējā aptvere – vairāk nekā 800 mediju platformu.